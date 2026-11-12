Presidenta Delcy evalúa mapa de cooperación con el primer ministro de Antigua y Barbuda

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, como parte de la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Türkiye.



La cita tuvo lugar tras la intervención de la jefa de Estado en la plenaria de la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de repasar el mapa de cooperación y evaluar nuevas áreas de relacionamiento.

Las relaciones entre Antigua y Barbuda y Venezuela fueron establecidas en 1982; desde entonces han consolidado una alianza basada en el respeto mutuo y la complementariedad en beneficio de sus pueblos.

Durante el encuentro bilateral, acompañaron a la jefa de Estado el canciller de la República, Oliver Blanco, y la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao.



La 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) se desarrollará hasta el próximo 20 de noviembre.