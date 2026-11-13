Presidenta Delcy Rodríguez anuncia una nueva etapa de cooperación entre Venezuela y el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó de manera unánime un nuevo esquema de cooperación con Venezuela, según informó la presidenta Delcy Rodríguez en sus redes sociales.

De acuerdo con la mandataria, esta decisión inaugura un ciclo de vinculación internacional que permitirá canalizar asistencia técnica y respaldo financiero tanto para las instituciones públicas como para el empresariado nacional. Rodríguez destacó que la medida representa un avance dentro de la agenda diplomática orientada a dinamizar la economía, optimizar los servicios públicos y elevar el bienestar social.

Este anuncio se alinea con los planteamientos realizados recientemente por la jefa de Estado durante una sesión del Consejo Nacional de Economía en Caracas, espacio en el que manifestó su aspiración de que el sector privado venezolano aproveche el acercamiento con el organismo multilateral para acceder a herramientas que impulsen su crecimiento y expansión productiva.