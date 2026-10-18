Presidenta Delcy Rodríguez celebra Segunda Consulta Popular Nacional 2026

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez celebró la realización de la Segunda Consulta Popular 2026, que se ejecuta en todo el territorio nacional, un espacio donde las comunidades organizadas eligen de forma directa los proyectos locales prioritarios que recibirán financiamiento.

A través de un mensaje en redes sociales, la jefa de Estado destacó de la jornada, la participación por primera vez de las juntas de condominio.

«Por primera vez, las juntas de condominio se suman a nuestros circuitos comunales para elegir los proyectos que necesitan sus comunidades», expresó la Mandataria Nacional en sus redes, acompañado de un material audiovisual donde se observa la comunidad movilizada votando en esta jornada electoral.

Cabe recordar que para esta jornada, las comunidades eligen entre 37.205 proyectos, de los cuales 428 proyectos son postulados por juntas de condominio.

«¡Que se sienta la fuerza de nuestros ciudadanos en cada rincón de Venezuela!», añadió la presidenta Delcy Rodríguez.

Para esta jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) despelgó un total de 11.495 centros de votación y 12.769 mesas electorales en todo el territorio nacional.

En la Segunda Consulta Popular se movilizan 5.418 comunas y circuitos comunales, articulando el esfuerzo de más de 48.000 consejos comunales