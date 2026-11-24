La presidenta Delcy Rodríguez, conmemoró el natalicio del líder espiritual Sathya Sai Baba, al cumplirse el centenario de su nacimiento.



A través de sus redes sociales, la mandataria nacional recordó a Sathya Sai Baba con una de las frases icónicas del líder espiritual. “Amar a todos, servir a todos. Un gran mensaje para toda la humanidad”, refiere el mensaje publicado a través de redes sociales.



Sathya Sai Baba, nacido como Sathyanarayana Raju Ratnakara, vivió 84 años y pasó de ser un joven de una aldea rural del sur de la India a convertirse en uno de los líderes espirituales y filántropos más influyentes del siglo XX.



En 1940, anunció que era la reencarnación de Sai Baba de Shirdi, un santo venerado tanto por hindúes como por musulmanes, fallecido en 1918, asumiendo la misión de promover la regeneración espiritual y moral de la humanidad.



