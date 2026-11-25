La presidenta Delcy Rodríguez destacó el rol de la mujer venezolana en el desarrollo económico y social del país, durante un contacto telefónico con la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



La jefa de Estado instó a las venezolanas a continuar defendiendo sus derechos y a consolidar al recién presentado El Plan Económico “Venezuela Renace”, asegurando que las mujeres trabajadoras serán beneficiarias directas de las políticas de desarrollo económico del país.



Destacó que las féminas representan “el espíritu de una Venezuela que no se ha rendido frente a ningún tipo de ofensa, frente a ningún tipo de daño que le causaron».



En ese sentido, mencionó que los extremistas que intentaron socavar la soberanía nacional, se toparon con la firmeza y determinación de las mujeres venezolanas.



“Ahí tienen a las mujeres venezolanas hoy en las calles, reivindicando su derecho. Y aquí estamos, defendiendo a la mujer frente a cualquier tipo de violencia en este Mes Violeta. Yo le pido a la mujer venezolana que sigamos por esta senda. Presentamos el Plan Venezuela Renace para el desarrollo económico, para la felicidad, y ahí están también las mujeres venezolanas, con esfuerzo, con trabajo, con empeño”, manifestó la mandataria nacional.



Asimismo, destacó el esfuerzo cotidiano de las venezolanas, quienes madrugan cada día para llevar a sus hijos al colegio y cumplir con sus jornadas laborales.



“Son las mujeres las que se levantan a primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, para ir a trabajar; ellas también se van a ver beneficiadas en nuestra economía”.



La mandataria nacional concluyó con un llamado a la confianza y a la participación activa. “Vamos, tenemos un plan, sabemos cómo hacerlo y vamos al futuro. Yo les pido que apostemos al futuro que Venezuela se merece y que se merecen las mujeres de nuestro país”.

El pase telefónico se realizó durante el recorrido realizado por las mujeres en la capital, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quienes reclaman mayores garantías de protección y justicia.



