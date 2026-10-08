Presidenta Delcy Rodríguez felicita al Primer Ministro Modi por sus 25 años al servicio del pueblo de la India

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó el compromiso del primer ministro Narendra Modi con el pueblo de la India, al cumplir 25 años de trayectoria y servicio público.

«Desde Venezuela extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al Primer Ministro Narendra Modi por sus 25 años de trayectoria y servicio público, marcados por su compromiso con el pueblo de la India y por su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones», expresó la jefa de Estado venezolano en sus redes sociales.

La publicación la acompañó con un material audiovisual, donde resaltó la trayectoria del primer ministro que «de manera ininterrumpida» ha estado al servicio del pueblo indio, compromiso que asumió en el 2014.

«Hace 25 años inició su carrera pública y hoy de manera ininterrumpida llega a los 25 años de servicio, del servicio del pueblo a la India, de su país, y yo quiero resaltarlo. En el año 2014 ya asume como primer ministro y hoy 2026, 7 de octubre de 2026, 25 años», expresó la mandataria nacional.

De igual forma, resaltó las relaciones que mantienen Venezuela y la India, basadas en el respeto mutuo y acuerdos en áreas estratégicas para el beneficio de los pueblos.

«En estos 25 años ha demostrado su compromiso con las relaciones bilaterales hacia Venezuela y principalmente, compromiso con los intereses nacionales de la India. Felicitaciones primer ministro Modi por este cuarto de siglo al servicio de su pueblo», concluyó.