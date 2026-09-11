Presidenta Delcy Rodríguez inicia agenda bilateral y cooperación estratégica con visita oficial a Surinam

​La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó al Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, en la República de Surinam, donde es recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de esta nación, Melvin Bouva, en representación de la mandataria surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons.

La visita oficial contempla una agenda de trabajo para este viernes 11 de septiembre centrada en encuentros de alto nivel dirigidos a estrechar los vínculos diplomáticos y concretar nuevas alianzas económicas en beneficio de ambos pueblos.

«Estamos muy comprometidos con nuestra agenda bilateral; suscribiremos importantes acuerdos en distintas áreas de cooperación. Siempre insisto en que este es el camino: La amistad, la cooperación, el relacionamiento donde ambos países y ambos pueblos se puedan beneficiar», expresó.

​Esta jornada oficial busca profundizar una nueva etapa de las relaciones bilaterales, que arriban a 50 años de historia, mediante el impulso de la complementariedad productiva en sectores estratégicos como energía, transporte marítimo y aéreo, agricultura, pesca, turismo y educación.

Como parte de estos avances, ambas naciones prevén concretar la realización de una Comisión Mixta de Alto Nivel y dar continuidad a los acuerdos recientes de intercambio comercial, entre los que destaca la revisión de la oferta agroexportadora venezolana para el abastecimiento del sector avícola y el desarrollo técnico compartido.