Presidenta Delcy Rodríguez llega a Emiratos Árabes Unidos

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como parte de su gira internacional destinada a estrechar los lazos diplomáticos y comerciales con diversos pueblos del mundo.

«Llegamos a los Emiratos Árabes Unidos para continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre nuestras naciones. Esta visita representa una oportunidad para avanzar en alianzas estratégicas, promover nuevas inversiones y ampliar los espacios de trabajo conjunto en favor del desarrollo compartido», reza el mensaje posteado en sus redes sociales, el cual está acopañado de un video que resalta sus reuniones bilaterales.

La presdienta Delcy Rodríiguez junto a la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy

La presidenta fue recibida oficialmente por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, «en un encuentro que refleja el dinamismo de las relaciones diplomáticas y la importancia que ambas naciones conceden al diálogo político permanente y a la diversificación de alianzas estratégicas», refiere la nota de prensa presidencial.

La titular de la cartera de Cooperación Internacional ejerce un rol clave en la proyección geopolítica, comercial y humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos a escala global, coordinando vínculos estrechos con gobiernos y organismos multilaterales de todo el mundo, labor que se complementa con el peso estratégico de las instancias de seguridad y Estado emiratíes presentes en la recepción.

Más temprano, este mismo domingo, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este domingo 15 de noviembre un encuentro con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha, según informó la Agencia de Noticias de Qatar (QNA).Esta visita oficial da continuidad a una intensa agenda de trabajo internacional que inició con su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Türkiye.

Durante la sesión se revisaron las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en diversos ámbitos estratégicos, además de discutir varios temas regionales e internacionales de interés mutuo.