Presidenta Delcy Rodríguez llegó a Roma para participar en el Foro Mundial de la FAO

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Roma, Italia, para participar en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, evento que se celebrará hasta el 16 de octubre en la capital europea.

Con esta visita, la jefa de Estado lidera la delegación venezolana que se incorpora al encuentro desarrollado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se trata de una agenda de trabajo de alto nivel centrada en la seguridad alimentaria, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los nexos multilaterales con organismos especializados.

La presidenta fue recibida por el director Máximo Torero, economista jefe de la FAO y coordinador del Foro; por Venezuela, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, María Elena Uzzo, y la embajadora y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la FAO, Marilyn Di Luca, refiere Prensa Presidencial.

Acompañan a la jefa de Estado el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela; el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; y el ministro del Poder Popular para la Alimentación, mayor general Carlos Leal Tellería.

Asimismo, integran la delegación el ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de la Gobierno, Juan Escalona; el viceministro primero del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez.



Tras su llegada a Italia, la jefa de Estado señaló que en su participación en el Foro Mundial de la FAO, destacará la importancia de la alimentación como un derecho humano fundamental.



«Estamos aquí participando en el Foro Mundial de la Alimentación, destacando la importancia que Venezuela le da a la alimentación como un derecho humano fundamental; destacando la relevancia que tienen los procesos agroproductivos que deben ser responsables con el respeto de la naturaleza en todos los países del mundo y sobre todo, destacando lo que ha sido este proceso en Venezuela. Un país que supo llegar a su meta de hambre cero y luego tuvimos todo el proceso derivado de las sanciones y hoy estamos mostrando importantes avances con ese objetivo nuevamente de volver a hambre cero en Venezuela», precisó la presidenta Delcy Rodríguez.

Para este lunes 12 de octubre está prevista la intervención oficial de la jefa de Estado en este importante encuentro multilateral para reafirmar el compromiso con la soberanía alimentaria y la cooperación internacional.

Hacia un sistema agroalimentario más eficiente y sostenible

Bajo el lema «Innovar hoy para nutrir mañana», el Foro Mundial de la FAO reunirá a mandatarios, jóvenes, productores, instituciones académicas, pueblos indígenas, socios de desarrollo y al sector privado. Las actividades abordarán oportunidades concretas para fortalecer la producción, generar empleo rural, agregar valor y ampliar el acceso a mercados mediante la inversión, la ciencia, la innovación y las alianzas.

En el Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la FAO, 9 países presentarán sus planes nacionales, junto con propuestas regionales para la Amazonía y el Corredor Seco y las zonas áridas del SICA.

El Foro también incluirá espacios de liderazgo y emprendimiento juvenil, intercambio científico, cooperación académica y diálogo sobre el agua y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas.Explora la agenda de América Latina y el Caribe, conoce sus oportunidades de inversión y encuentra noticias, videos y enlaces para seguir la participación regional.