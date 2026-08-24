Presidenta Delcy Rodríguez recibe en Miraflores a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley

Presidenta Delcy Rodríguez recibió este lunes en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley

Junto a la presidenta Delcy Rodríguez, también se encuentran presentes el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi y el embajador de Barbados en Venezuela, Aquinas J. Clarke, engtre otras autoridades del Ejecutivo nacional.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llegó este lunes a Venezuela en visita oficial, para fortalecer las relaciones entre ambos países y fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, en el Aeropuerto de Maiquetía, estado La Guaira.

En julio de 2026, Mottley también realizó una visita oficial a Venezuela para fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación.

La primera ministra, quien lidera el Partido Laborista de Barbados (BLP), fue reelecta para un tercer mandato consecutivo el 11 de febrero de 2026.

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