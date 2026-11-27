La jefa de Estado, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Miraflores al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Acompañan a la mandataria nacional el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco; la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria; el ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, entre otras autoridades.



Adhanom arribó a Venezuela como parte de una visita oficial para sostener reuniones de alto nivel con autoridades nacionales, representantes del Ministerio para la Salud, agencias del Sistema de las Naciones Unidas y socios estratégicos del sector sanitario.

La visita de Adhanom, de dos días, contempla también reuniones de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas en Caracas, cuyo objetivo es consolidar alianzas estratégicas en áreas como atención médica y bienestar social.

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