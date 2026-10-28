Presidenta Delcy Rodríguez recibió cartas credenciales de embajadores en Venezuela

Este miércoles, la presidenta Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la República Socialista de Vietnam, Suiza, Egipto y de la Unión Europea en Venezuela.

Durante el acto oficial, el embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand, se reunió con la mandataria venezolana para presentar sus credenciales como el nuevo diplomático de este organismo internacional en el país.

Otro de los representantes que visitó el Palacio presidencial para presentarse como el nuevo embajador en Venezuela, fue el embajador de la República Socialista de Vietnam, Vo Tuan Ngoc.

Asimismo, Martin Maier, presentó sus credenciales a Rodríguez, como el nuevo embajador de la Confederación Suiza ante Venezuela.

El diplomático tiene una trayectoria de más de treinta años en el servicio exterior de su país, con desempeño en misiones diplomáticas y consulares en Europa, Medio Oriente, Asia y África.

De igual manera, la presidenta Delcy Rodríguez recibió la carta credencial de Haitham Mohamed Hosni Mohamed Ibrahim, quien asume formalmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe de Egipto ante Venezuela.

Cabe destacar que el representante egipcio es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Cairo y con una trayectoria en el servicio exterior desde 2001, ha desempeñado cargos previos como Director de Asuntos de América del Sur, Central y del Caribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, además de misiones diplomáticas en Perú, Argentina, Cuba y Sierra Leona.

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