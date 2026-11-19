La presidenta Delcy Rodríguez, recibió este jueves a una delegación de representantes de la Federación de Rusia con el objetivo de avanzar en los vínculos diplomáticos, la política exterior y la cooperación internacional entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación del embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov; el representante especial del presidente de Rusia para la cooperación cultural internacional; y el jefe del Departamento de Apoyo de Edición de Libros de esa nación, Vladímir Grigoriev, acompañados por el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela.

La reunión se desarrolló en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), evento que se celebra en el país del 13 al 23 de noviembre de 2026 y en el cual Rusia participa como país invitado de honor.

Durante la jornada, las autoridades abordaron el alcance histórico y el intercambio cultural entre Caracas y Moscú. Según el reporte, la participación rusa en la feria respalda la iniciativa de promover espacios de diálogo, respeto mutuo y convivencia a través de la cultura y el sector editorial.