Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con la primera ministra de Trinidad y Tobago en la ONU

Continuando con su agenda en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidenta Delcy Rodríguez realizó un encuentro bilateral con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, donde buscan concretar una agenda estratégica de cooperación.

Por la parte trinitense, la reunión contó con la participación de Sean Sobers, ministro de Relaciones Exteriores y de CARICOM; Nicholas Morris, ministro en la Oficina de la Primera Ministra; Natasha Barrow, secretaria permanente y jefa del Servicio Público; Randall Karim, secretario permanente y jefe del Servicio Exterior; y Neil Tadesh Parsan, representante permanente de Trinidad y Tobago ante la ONU.

Por la delegación venezolana, estuvieron presentes Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía; Félix Plasencia, canciller de la República; Paula Henao, ministra de Hidrocarburos; Oliver Blanco, viceministro primero de Cancillería y viceministro para Europa y América del Norte; Carlos Pérez, viceministro para el Caribe; y Coromoto Godoy, embajadora y representante permanente de Venezuela ante la ONU.

En los últimos meses, la Primera Ministra trinitense ha reafirmado su intención de tender puentes con la mandataria venezolana para afianzar acuerdos de beneficio mutuo, manifestando su voluntad expresa de mantener un diálogo directo.

El componente energético también ocupa un espacio central en este acercamiento, debido a los intereses compartidos en los yacimientos de hidrocarburos situados en la frontera marítima común. Tanto Trinidad y Tobago como Venezuela han mantenido proyectos de desarrollo conjunto en reservas estratégicas como el campo Dragón y el yacimiento Loran-Manatee.

Es importante denotar que este encuentro bilateral se lleva a cabo luego de que la presidenta Delcy Rodríguez y Donald Trump sostuvieran una histórica reunión de alto nivel en Nueva York, donde coincidieron en la necesidad de consolidar el entendimiento directo y trazar una hoja de ruta orientada al fortalecimiento institucional entre Caracas y Washington.