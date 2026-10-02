Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con máximo representante de ACNUR, Barham Salih

La presidenta Delcy Rodríguez sostiene un encuentro en Caracas con el máximo representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, con el objetivo de consolidar una hoja de ruta orientada al fortalecimiento de la cooperación mutua.

En el encuentro participaron, por parte del Ejecutivo nacional, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; el viceministro primero del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco; y el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez.

Asimismo, por la representación multilateral asistió la directora de la Oficina Regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez; el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Álvaro Rodríguez, entre otras autoridades.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, llegó a Venezuela con el objetivo de fortalecer la cooperación entre la agencia y el Gobierno nacional.

Durante su visita tiene programadas diferentes reuniones con altos funcionarios del Estado.

Uno de los puntos clave de la agenda es el fortalecimiento de la relación entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y ACNUR, así como la exploración de nuevas iniciativas que mejoren la atención y protección de las personas refugiadas.

Esta colaboración se alinea con la visión humanista del Estado venezolano y busca profundizar la cooperación con el organismo internacional.

Cabe recordar que ACNUR ha estado presente en Venezuela desde 1991 y ha respondido a situaciones de emergencia, como los recientes terremotos.

Durante su agenda de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde abordaron temas de interés común.