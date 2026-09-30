Presidenta Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con embajador de China en Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles un encuentro diplomático con el embajador de la República Popular China en el país, Lan Hu, con motivo de conmemorarse este 1.° de octubre el septuagésimo séptimo aniversario de la proclamación de la nación asiática.

La actividad contó con la presencia del canciller de la República, Felix Plasencia; el embajador de Venezuela ante la República Popular China, Remigio Ceballos Ichazo; y el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez.

En nombre del pueblo venezolano y del Ejecutivo Nacional, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, extendió sus felicitaciones a la nación china por este importante hito histórico, el cual rememora la fundación de la República Popular China en 1949 en la Plaza de Tiananmén, bajo el liderazgo de Mao Tse-tung.

Asimismo, las autoridades venezolanas expresaron sus congratulaciones a la comunidad y al pueblo chino con motivo del Festival de la Luna o de Medio Otoño, una de las celebraciones más significativas del calendario tradicional asiático, centrada en la cosecha, la unión familiar y la preservación cultural.

Esta festividad es un símbolo de reunión familiar, gratitud por las cosechas y unidad. En estas fechas, las familias se congregan para admirar la luna llena, encender faroles de colores y degustar los tradicionales «pasteles de luna», dulces rellenos de pasta de semillas de loto o judía roja que representan la plenitud y la armonía.

Con este encuentro, ambas naciones reafirmaron los lazos de fraternidad, cooperación estratégica y respeto mutuo que caracterizan las relaciones bilaterales entre Venezuela y China.

Este jueves 1.º de octubre, la República Popular China celebra su fundación, consolidándose como un actor fundamental en el escenario político y económico global; desde la histórica declaración en la Plaza de Tiananmén en 1949, que lo llevó de ser una nación predominantemente agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo y en un líder indiscutible en innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura, informó el portal Prensa Presidencial.