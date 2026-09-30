Presidenta sostuvo encuentro con el representante diplomático de China, Lan Hu. Foto: Prensa Presidencial
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Presidenta Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con embajador de China en Venezuela

La jefa de Estado extendió sus felicitaciones a la nación china por conmemorarse el 77 aniversario de la proclamación de la nación asiática

Aura Torrealba
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La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles un encuentro diplomático con el embajador de la República Popular China en el país, Lan Hu, con motivo de conmemorarse este 1.° de octubre el septuagésimo séptimo aniversario de la proclamación de la nación asiática.

La actividad contó con la presencia del canciller de la República, Felix Plasencia; el embajador de Venezuela ante la República Popular China, Remigio Ceballos Ichazo; y el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez.

En nombre del pueblo venezolano y del Ejecutivo Nacional, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, extendió sus felicitaciones a la nación china por este importante hito histórico, el cual rememora la fundación de la República Popular China en 1949 en la Plaza de Tiananmén, bajo el liderazgo de Mao Tse-tung.

Asimismo, las autoridades venezolanas expresaron sus congratulaciones a la comunidad y al pueblo chino con motivo del Festival de la Luna o de Medio Otoño, una de las celebraciones más significativas del calendario tradicional asiático, centrada en la cosecha, la unión familiar y la preservación cultural.

Esta festividad es un símbolo de reunión familiar, gratitud por las cosechas y unidad. En estas fechas, las familias se congregan para admirar la luna llena, encender faroles de colores y degustar los tradicionales «pasteles de luna», dulces rellenos de pasta de semillas de loto o judía roja que representan la plenitud y la armonía.

Con este encuentro, ambas naciones reafirmaron los lazos de fraternidad, cooperación estratégica y respeto mutuo que caracterizan las relaciones bilaterales entre Venezuela y China.

Este jueves 1.º de octubre, la República Popular China celebra su fundación, consolidándose como un actor fundamental en el escenario político y económico global; desde la histórica declaración en la Plaza de Tiananmén en 1949, que lo llevó de ser una nación predominantemente agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo y en un líder indiscutible en innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura, informó el portal Prensa Presidencial.

  • En imágenes el encuentro de la presidenta con el embajador Lan Hu. Fotos : Prensa presidencial

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