Las autoridades intergubernamentales repasaron planes de cooperación académica e industrial previstos para el desarrollo de la región. Foto: Prensa Presidencial
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Presidenta Delcy Rodríguez visita Organización Ítalo-Latino Americana en Roma

La Jefa de Estado revisó acuerdos culturales e históricos tras finalizar sus compromisos multilaterales en la FAO

Olys Guárate

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La presidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, acudió a la sede de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana en Roma, Italia, donde sostuvo un encuentro protocolar con el secretario general del organismo intergubernamental, Giorgio Silli.

La mandataria, quien estuvo acompañada por el viceministro de la Cancillería, Oliver Blanco, y la embajadora venezolana en Italia, María Elena Uzcátegui, concretó este intercambio institucional tras culminar su participación en el Foro Mundial de la Alimentación convocado por la FAO.

Durante la actividad, las autoridades examinaron el avance de proyectos socioeconómicos conjuntos orientados al desarrollo técnico, académico y de resguardo patrimonial. Asimismo, la delegación nacional y la directiva del organismo internacional revisaron mecanismos de colaboración multilateral y afianzaron los lazos históricos y culturales que vinculan a la nación sudamericana con el espacio intergubernamental.

  • Las autoridades intergubernamentales repasaron planes de cooperación académica e industrial previstos para el desarrollo de la región. Foto: Prensa presidencial

Condecorada la presidenta Delcy Rodríguez

La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) otorgó la medalla conmemorativa de su sexagésimo aniversario a la presidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, en el marco de una reunión institucional celebrada con el secretario general del ente, Giorgio Silli.

El encuentro en el continente europeo sirvió para revisar la agenda de desarrollo socioeconómico, así como para agradecer el respaldo técnico del organismo mediante monitoreo satelital y equipos de medición sismológica prestados tras la contingencia registrada en junio en la nación sudamericana.

Durante la jornada, Silli ponderó el carácter de hermandad del organismo intergubernamental hacia el país, al tiempo que la mandataria firmó el libro de visitantes distinguidos. La cita bilateral reafirmó los nexos multilaterales, académicos y culturales consolidados desde la fundación del ente en 1966.

  • La Jefa de Estado suscribió el libro protocolar y destacó el valor del respaldo científico recibido tras el sismo de junio. Foto: Prensa presidencial
  • La mandataria nacional recibió el reconocimiento por los 60 años de la entidad y agradeció el apoyo técnico sismológico. Foto: Prensa presidencial

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