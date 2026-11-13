Presidenta destina 99% de la inversión de los fondos soberanos a salarios y pensiones

La presidenta Delcy Rodríguez informó este jueves que de cada 100 dólares ingresados al país por concepto de petróleo y minería, entre enero y noviembre de 2026, 99 fueron destinados al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones.

A través de su cuenta en Instagram, la mandataria destacó que «la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la protección del ingreso de nuestros trabajadores y pensionados son compromisos que respaldamos con hechos».

«De cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares de un total de 14.860 millones. En el mismo período, los ingresos sumaron 15.603 millones de dólares», detalló.

Además, explicó que las cifras forman parte de la política de transparencia del Ejecutivo nacional. «El 17 de enero de 2026, anuncié una plataforma digital para que la ciudadanía pudiera monitorear el uso de los recursos y esa promesa se cumple en transparenciasoberana.gob.ve, un portal de acceso público que muestra los ingresos y egresos de enero a noviembre», añadió.

Rodríguez aseguró que los números del portal demuestran el compromiso del Gobierno nacional con una política social centrada en recuperar el ingreso de los trabajadores: «14.710 millones de dólares para salarios y pensiones frente a 150,5 millones para el funcionamiento del Gobierno».

«De cada 100 dólares, 99 van para los trabajadores y pensionados. Es la prioridad de la inversión laboral y social, con el propósito de recuperar el nivel de vida de los venezolanos», concluyó su mensaje.