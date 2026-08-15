Presidenta (E) evalúa avances del plan de reestructuración y reingeniería de Gobierno

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró este viernes una reunión de trabajo para evaluar los avances de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Estado.

Rodríguez supervisó el despliegue operativo junto a la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández; el comisionado presidencial Héctor Rodríguez; y el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

Las autoridades revisaron los avances técnicos para la simplificación de trámites, la digitalización de los procesos administrativos y el rediseño institucional.

Esta etapa tiene como fin transformar la estructura estatal para que sea más ágil, moderna y efectiva; capaz de dar respuesta con mayor celeridad a las demandas actuales.

De acuerdo con una nota de Prensa Presidencial, la meta es optimizar los niveles de eficiencia en la gestión para garantizar una «Administración Pública a la altura de las necesidades del país».

El proceso de reingeniería busca consolidar una estructura de gobierno de alto rendimiento, teniendo como eje central la eficacia en la prestación de los servicios públicos.