En un acto celebrado en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, la presidenta Delcy Rodríguez encabezó el recibimiento oficial a los jugadores de la selección campeona mundial de béisbol, en una jornada que contó con la participación de niños y niñas pertenecientes a las escuelas deportivas de la entidad.

Durante su alocución, la mandataria destacó el impacto anímico que generó en el país el título obtenido por los peloteros el pasado 24 de marzo, en medio de un contexto nacional complejo.

«Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a nuestros campeones mundiales, porque el 24 de marzo, cuando Venezuela todavía estaba sumida en la tristeza, en la incertidumbre, le entregaron una victoria a nuestro pueblo como nunca antes nos habíamos sentido», expresó Rodríguez.

Asimismo, subrayó el carácter solidario de la visita al estado litoralense, recordando las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio y rindiendo tributo a los 80 niños que perdieron la vida en la tragedia. En ese sentido, vinculó la memoria de los fallecidos con la presencia de los jóvenes atletas en el terreno de juego.

«Hoy les agradezco que vienen con su humildad a ser ejemplo para nuestros niños, para nuestras niñas, que vienen con su solidaridad a abrazar al pueblo de La Guaira, que sufrió tanto en el doble terremoto, pero vienen también a ser el ejemplo a estos niños que hoy están en el terreno, vienen a ser el ejemplo para decir: «Algún día ustedes también serán campeones y campeonas mundiales levantando la bandera de Venezuela'», afirmó.

Instó a los deportistas a asumir ese compromiso con las categorías menores del béisbol nacional, pidiéndoles honrar el legado de los jóvenes fallecidos en el sismo.

Con una simbólica suelta de globos y una oración en nombre de toda Venezuela y La Guaira, los asistentes reafirmaron el compromiso de mantener vivos los sueños de estos pequeños atletas en cada terreno de juego.

La jornada sirvió de escenario para que los héroes deportivos —entre ellos el capitán Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Ranger Suárez, Gleyber Torres, Jackson Chourio, así como el mánager Omar López y coaches de la talla de Miguel Cabrera y Johan Santana— compartieran de cerca con las futuras generaciones de peloteros de la región.

«Espero que ese ejemplo que ustedes hoy recojan también los sueños de esos 80 ángeles que estuvieron en el terreno, que le golpearon a una pelota, que tomaron un bate, que tomaron un guante. Tomen los sueños de esos ángeles y los conviertan en realidad para estos niños que son las generaciones futuras de nuestro deporte y de nuestro béisbol», señaló.

Al cierre de su intervención, Rodríguez reiteró el reconocimiento del Ejecutivo y de la afición hacia la plantilla campeona, a quienes calificó como «los héroes del 26, los inmortales del 26».

«Gracias, campeones mundiales. Gracias por lo que le han dado a nuestro país. Han sido bálsamo, han sido alegría trayendo estas victorias mundiales. Gracias campeones y este pueblo es de ustedes», concluyó.