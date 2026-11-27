La presidenta Delcy Rodríguez anunció este viernes la creación del Comando Aéreo de Sistemas No Tripulados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el marco de la celebración del 106.º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, la mandataria exhortó a este componente a modernizarse y actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías.

“Quiero anunciar la creación del Comando Aéreo de Sistemas No Tripulados. Llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, actualizarse en las nuevas tecnologías, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea, nunca para agredir a otro país, sino para la defensa de nuestro territorio”, subrayó.

Asimismo, detalló que este nuevo comando estará a cargo del mayor general Jesús Alberto Peñaloza y agregó: “Dejo en las manos del general en jefe Gustavo González López, ministro del Poder Popular para la Defensa, este moderno equipamiento para mejorar la capacidad y el apresto operacional de nuestra Aviación Militar Bolivariana”.

15 años de la Guardia del Pueblo

La presidenta también recordó que este viernes se celebra el decimoquinto aniversario de la Guardia del Pueblo. En tal sentido, anunció la entrega de una importante dotación y la activación de un plan de capacitación a fin de mejorar su apresto operacional. “Vamos a seguir avanzando en la capacitación y en el equipamiento de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, destacó.

Al respecto, el ministro de la Defensa, Gustavo González López, recordó que actualmente se encuentran desplegadas a lo largo y ancho del país más de 37.000 unidades de la Guardia del Pueblo. “Acaban de terminar, como parte de su aniversario, un entrenamiento en cuanto a la atención de emergencias y desastres”, añadió.

El titular de la cartera castrense indicó que tras la dotación ordenada por la jefa de Estado, se elevará en 85 % la capacidad de apresto operacional de la Guardia del Pueblo para desplegarse, atender y abarcar más territorio.