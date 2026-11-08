Presidenta revisa agenda internacional y diplomática de Venezuela con el canciller

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este sábado una reunión con el canciller Oliver Blanco para revisar la agenda internacional y diplomática de Venezuela tras la reciente gira que realizó el diplomático para fortalecer las relaciones bilaterales.

La mandataria indicó que el canciller acaba de llegar al país tras su gira por Estados Unidos, donde conversó con el secretario de Estado, Marco Rubio; con el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y con el equipo de la Secretaría de Energía. «Reuniones muy importantes para la agenda bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos», acotó.

También habló sobre la visita de Blanco a España para participar, en nombre de Venezuela, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. «Felicitamos al Gobierno de España, al presidente Pedro Sánchez, al rey por la extraordinaria organización de esta cumbre, donde los países iberoamericanos, con una agenda común, nos encontramos a dialogar, a revisar una agenda común frente a los desafíos más importantes».

Por su parte, el canciller calificó como «exitosa» la visita a Washington, «aplicando la diplomacia en resultados concretos que usted ha defendido», destacando en áreas como la economía y el comercio bilateral.

«En el caso de Europa, usted suscribió la ratificación del acuerdo multilateral de seguridad social que protege a los trabajadores venezolanos donde sea que se encuentren en la comunidad iberoamericana, y además, garantizan el respeto a sus derechos, a las familias venezolanas», así como a las personas con discapacidad.

Además, comentó que mantuvo encuentros con distintos cancilleres de la región, orientados a defender a la diáspora venezolana en el mundo y a apalancar el comercio y el intercambio económico por el beneficio del pueblo.

Defensa de la diáspora venezolana

Rodríguez ratificó el compromiso del Gobierno nacional en la representación y defensa de los derechos e intereses de la diáspora venezolana.

«Nuestra diáspora sepa que hay un Gobierno dispuesto a representarlo y a defenderlo, a defender sus derechos, a defender sus intereses, a interpretar sus dificultades y que estemos allí para seguir avanzando», aseveró.