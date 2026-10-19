Presidenta revisa consensos laborales con Fedecámaras, Fedeindustrias y centrales

La presidenta de la República,Delcy Rodríguez, encabeza reunión de trabajo con representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) y las centrales trabajadoras del país, para avanzar en la construcción de consensos laborales y sociales.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas, cuenta con la presencia de la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, el vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, y el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega.

También están presentes el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, la ministra para la Educación Universitaria, Ana María San Juan, y el comisionado presidencial para la Constituyente y los Consensos Laborales, Eduardo Piñate.

Durante la reunión, transmitida por Venezolana de Televisión, se revisan los progresos alcanzados en las distintas sesiones temáticas de la mesa de consensos laborales, incluyendo temas como la salarización de los ingresos y las escalas salariales, así como propuestas relacionadas con la estabilidad laboral.

Además, se evalúan proyectos legales relacionados con los consensos en discusión, enfocados en establecer mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores.

Estos abarcan la jornada laboral, el pago de aguinaldos, bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales y primas de antigüedad.