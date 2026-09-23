Presidenta se reunió con el primer ministro de Países Bajos en Nueva York

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles una reunión de alto nivel con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con el objetivo de relanzar los canales de diálogo diplomático y explorar nuevas vías de cooperación económica y energética.

El encuentro se llevó a cabo al margen del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se realiza en la ciudad estadounidense de Nueva York, reafirmando el compromiso de las partes con el multilateralismo y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los desafíos mundiales.

Ambas autoridades conversaron sobre temas de interés común, destacando la importancia de la estabilidad regional en el Caribe y la necesidad de mantener una comunicación fluida, refiere una nota de Prensa Presidencial.

Además, la mandataria expresó la disposición de Venezuela de facilitar espacios de entendimiento mutuo que beneficien el desarrollo mutuo.

Las delegaciones también manifestaron su interés en fortalecer la relación comercial bilateral mediante una dinámica de apertura y confianza.

Acompañaron a Rodríguez el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; entre otras autoridades.

Previamente, la jefa de Estado se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Ambas autoridades reafirmaron «los vínculos históricos de amistad y cooperación que unen a Venezuela y Trinidad y Tobago», y abordaron la importancia de consolidar la agenda conjunta bajo los principios de soberanía y respeto mutuo.