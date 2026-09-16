Presidente de Paraguay planea viaje a Venezuela

El Poder Ejecutivo paraguayo remitió al Congreso Nacional el Mensaje N.º 119 firmado por el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, mediante el cual solicita la correspondiente autorización constitucional para ausentarse del territorio nacional durante el presente mes.

De acuerdo con la nota oficial (N.º 850), la agenda del mandatario prevé una misión oficial con dos destinos principales:

República Bolivariana de Venezuela: Visita oficial programada para el próximo 19 de septiembre de 2026.

Estados Unidos de América: Del 19 al 29 de septiembre de 2026, donde participará en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para formar parte del Debate General anual.

Durante la sesión legislativa, la solicitud fue sometida a votación a mano alzada por la plenaria, logrando la aprobación por la mayoría requerida tras las presentaciones oficiales correspondientes.