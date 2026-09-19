Presidente de Paraguay realiza visita de trabajo en Venezuela

Este sábado llegó a Venezuela el presidente de Paraguay, Santiago Peña, como parte de una visita de trabajo que permita restablecer las relaciones entre ambas naciones.



Tras su llegada al país, en compañía de su esposa, la primera dama Leticia Ocampo, el presidente Santiago Peña sostuvo un encuentro con la presidenta Delcy Rodríguez en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

Peña, fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un contexto donde el Estado venezolano diversifica la diplomacia de paz y entendimiento entre los países de la región.



La agenda de trabajo entre ambas naciones abarca la revisión del intercambio comercial complementario, la atención consular a los ciudadanos de ambos países y el seguimiento a temas energéticos y compromisos financieros pendientes.

La visita de trabajo del presidente Santiago Peña a Venezuela se produce luego de que el Senado de Paraguay autorizó la semana pasada el viaje del mandatario en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución.



Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 luego de que Peña se negó a reconocer el gobierno legítimo venezolano.





