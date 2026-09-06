El presidente Nicolás Maduro compartió algunas reflexiones sobre la espiritualidad, religión, historia e identidad tras lecturas realizadas junto a su esposa, Cilia Flores. Foto Prensa Miraflores / AVN
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Presidente Maduro agradece apoyo y acompañamiento del pueblo venezolano

Destacó que la dignidad, la libertad, la unión y la emancipación forman parte de la identidad de los venezolanos

María Eugenia Rodríguez

El presidente Nicolás Maduro envió este domingo un mensaje al pueblo venezolano para agradecer por el apoyo y acompañamiento que le brindan a él y a su esposa, Cilia Flores.

«Gracias por apoyarnos siempre en nuestra verdad y con nuestra verdad. Juntos seremos libres (…) Cilia y yo estamos con ustedes siempre, agradecidos por tanto apoyo y acompañamiento. Dios está con nosotros», expresó a través de sus redes sociales.

Además, compartió varias reflexiones de lecturas realizadas sobre la espiritualidad, religión, historia e identidad. Expresó que ambos han dedicado estos días a leer y estudiar distintas corrientes espirituales de la humanidad, incluyendo el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y el taoísmo.

Otras lecturas hechas fueron sobre el Libertador Simón Bolívar y su legado, destacando la grandiosa historia que «nos fundó» y agregando que «ese es el ADN de nuestra identidad como pueblo, más allá de todos los tiempos: la dignidad, la libertad, la unión y la emancipación».

«Son valores que nos unen como país y como familias; valores que vienen de lejos y que son nuestra fortaleza perpetua», añadió. Finalizó su mensaje enviando abrazos al pueblo y asegurando que «Dios siempre proveerá».

FUENTECon información de AVN

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