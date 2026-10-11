Presidente Maduro agradece las muestras de amor y acompañamiento del pueblo venezolano

A través de sus redes sociales, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje de agradecimiento al pueblo venezolano por las muestras enviadas de amor y acompañamiento.

«Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible. Tenemos la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad», expresó el presidente Maduro en una misiva difundida a través de sus redes sociales.

Asimismo, destaca que junto a la primera dama Cilia Flores «agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren».

Manifestó sentirse orgulloso de «la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo».

En la misiva, cita el pasaje bíblico Romanos 5,2-5: «Por la fe en Cristo hemos llegado a tener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia; la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones».

Además, compartió una cita del líder social estadounidense Martin Luther King, «que sigue inspirando a millones en el mundo: Con esta gente seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres», manifestó el presidente Maduro.

Por último, instó al pueblo venezolano a seguir en «ORACIÓN Y ACCIÓN, en las calles, las paredes y los hogares. ¡Vaya nuestro abrazo y bendiciones para todas y todos! ¡Gracias infinitas!», finaliza el mensaje de Maduro.