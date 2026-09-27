Presidente Maduro destaca la sabiduría del pueblo venezolano

El presidente Nicolás Maduro destacó este domingo la sabiduría del pueblo venezolano, afirmando que quienes son leales a su raíz histórica son capaces de «mover montañas» para lograr la paz y la prosperidad.

A través de sus redes sociales, manifestó que la vida siempre ha demostrado que todo lo que se hace con autenticidad y honestidad, fe suprema y convicción, es capaz de producir la fuerza de lo creativo.

Tras citar una idea expresada por Confucio hace más de 2.500 años, indicó que «un hombre, una mujer y un pueblo llenos de autenticidad, leales a su raíz histórica, con su fe y su verdad, son capaces de ‘mover montañas’ para lograr la paz, la prosperidad y la felicidad como destino compartido».

«La fuente que alimenta la autenticidad es la sabiduría emanada del poseedor de todo, Dios todopoderoso, y de nuestro pueblo lleno de luz y amor», aseveró.

Deseó que el espíritu original de Cristo Jesús, del Libertador Simón Bolívar y la sabiduría «de los de a pie» sigan marcando la nueva historia de renacer de Venezuela.

Asimismo, su esposa, Cilia Flores, y él enviaron un abrazo al pueblo venezolano. «Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!», concluyó su mensaje.