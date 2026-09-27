El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enviaron un abrazo al pueblo venezolano. Foto Archivo
InicioPolíticaPresidente Maduro destaca la sabiduría del pueblo venezolano
Política

Presidente Maduro destaca la sabiduría del pueblo venezolano

Deseó que la "sabiduría de los de a pie" siga marcando la nueva historia de renacer de Venezuela

María Eugenia Rodríguez
Añade Últimas Noticias a tu Google

El presidente Nicolás Maduro destacó este domingo la sabiduría del pueblo venezolano, afirmando que quienes son leales a su raíz histórica son capaces de «mover montañas» para lograr la paz y la prosperidad.

A través de sus redes sociales, manifestó que la vida siempre ha demostrado que todo lo que se hace con autenticidad y honestidad, fe suprema y convicción, es capaz de producir la fuerza de lo creativo.

Tras citar una idea expresada por Confucio hace más de 2.500 años, indicó que «un hombre, una mujer y un pueblo llenos de autenticidad, leales a su raíz histórica, con su fe y su verdad, son capaces de ‘mover montañas’ para lograr la paz, la prosperidad y la felicidad como destino compartido».

«La fuente que alimenta la autenticidad es la sabiduría emanada del poseedor de todo, Dios todopoderoso, y de nuestro pueblo lleno de luz y amor», aseveró.

Deseó que el espíritu original de Cristo Jesús, del Libertador Simón Bolívar y la sabiduría «de los de a pie» sigan marcando la nueva historia de renacer de Venezuela.

Asimismo, su esposa, Cilia Flores, y él enviaron un abrazo al pueblo venezolano. «Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!», concluyó su mensaje.

Artículo anterior
Al menos 56 fallecidos dejan fuertes lluvias en India
Artículo siguiente
Optimizan red de comunicaciones del VEN 911 en los Valles del Tuy