Presidente Maduro envía fotos suyas con un mensaje

A través de sus redes sociales, el presidente Nicolás Maduro compartió este domingo una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en el que afirma que, junto a su esposa Cilia Flores, se mantiene firme y con la fe intacta en Dios.

Es la primera vez que el mandatario publica imágenes con este estilo en sus plataformas digitales. En ellas se le aprecia usando lentes, haciendo con las manos el gesto de la «V» de la victoria y vestido con un mono deportivo color gris.

«Pequeño regalo de amor y esperanza», expresó al inicio de la publicación.

«Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición», precisó.

Asimismo, exhortó a sus seguidores a disfrutar «este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8:37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá», concluyó.