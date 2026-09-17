Programa de Convivencia Democrática exhorta a avanzar en el diálogo comunicacional por la paz

En un comunicado, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática exhortó este miércoles a avanzar en el diálogo comunicacional por la paz del país, después de mantener un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación.

A través de su cuenta en Instagram, la instancia informó que el proceso de consultas fue con representantes de medios nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores.

«Para favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ha recomendado a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, medidas que favorezcan la libre expresión en el marco del respeto y la responsabilidad», añade.

Entre las medidas propuestas están la eliminación de «restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión» en un clima de encuentro entre los venezolanos, finaliza el comunicado.