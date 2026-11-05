Programa para la Paz y la Convivencia Democrática participa en consulta para reforma de la Ley contra el Odio

Representantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática sostuvieron un encuentro con la Comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional, liderada por el diputado Pedro Infante, para presentar sus aportes para la reforma de la Ley contra el Odio.

A través de sus redes sociales, la instancia detalló que se presentaron los aportes de la sociedad civil venezolana y así impulsar una transición hacia la nueva Ley para la Convivencia Democrática y la Paz, «con un enfoque preventivo y participativo que deje atrás la confrontación y promueva el entendimiento nacional».

El diputado Pedro Infante, tras su salida del encuentro, detalló que la comisión se desplegará en los próximos días a través de la agenda territorial que abarca las 24 entidades federales del país.

El debate público iniciará el próximo viernes con jornadas que integrarán a movimientos de mujeres y continuará la próxima semana con organizaciones no gubernamentales (ONG), comisiones comunitarias, consejos legislativos, concejos municipales y representantes de medios de comunicación.

En este sentido, detalló que se esperan recibir e incorporar las propuestas de todas las víctimas de los diferentes sectores afectados por la violencia política sin distinción, bajo los principios de dignidad humana, respeto plural y reconciliación nacional.