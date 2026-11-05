Programa para la Paz y la Convivencia Democrática participa en consulta para reforma de la Ley contra el Odio

A través de sus redes sociales, la instancia detalló que se presentaron los aportes de la sociedad civil venezolana y así impulsar una transición hacia la nueva Ley para la Convivencia Democrática y la Paz, «con un enfoque preventivo y participativo que deje atrás la confrontación y promueva el entendimiento nacional».
El diputado Pedro Infante, tras su salida del encuentro, detalló que la comisión se desplegará en los próximos días a través de la agenda territorial que abarca las 24 entidades federales del país.
El debate público iniciará el próximo viernes con jornadas que integrarán a movimientos de mujeres y continuará la próxima semana con organizaciones no gubernamentales (ONG), comisiones comunitarias, consejos legislativos, concejos municipales y representantes de medios de comunicación.
En este sentido, detalló que se esperan recibir e incorporar las propuestas de todas las víctimas de los diferentes sectores afectados por la violencia política sin distinción, bajo los principios de dignidad humana, respeto plural y reconciliación nacional.