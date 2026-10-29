Prohíben arrestos sin orden judicial y promueven consultas de la reforma de la Ley del Odio con sectores involucrados

Como parte de las medidas anunciadas para impulsar una transformación política, económica, cultural, espiritual y democrática, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que están avanzando en la revisión del sistema judicial del país.

«He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas», enfatizó la mandataria durante un mensaje dirigido al pueblo venezolano este jueves.

Al tiempo que en materia de reforma judicial, la mandataria resaltó que «hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal, con el objetivo de construir una justicia más justa, humana, transparente e imparcial que deje atrás la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza», precisó la presidenta de la República durante su mensaje a la Nación ofrecido desde el Palacio de Miraflores.

Para este proceso se acordó asistencia técnica con la Unión Europea y se solicitó la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Reforma de la Ley contra el Odio

En relación con la normativa de convivencia, la presidenta Delcy Rodríguez señaló que la «la Ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva», por lo que se solicitó su reforma para «eliminar las sanciones penales previstas en este instrumento, fortaleciendo su carácter educativo», señaló en su mensaje.

Luego de que la Asamblea Nacional (AN) presentara la propuesta y el Tribunal Supremo de Justicia declarara su constitucionalidad, la jefa de Estado destacó que se solicitó «un proceso amplio e inclusivo de consultas con todos los sectores involucrados para dar un amplio debate».

Asimismo, precisó que «una vez promulgada esta ley, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente con base en este instrumento».

Estas medidas se suman a los resultados de la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en febrero, mediante la cual «casi 9.000 personas han sido beneficiadas por esta iniciativa y más de 1.000 personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta ley y de la revisión de otros casos no previstos en ella», reseñó.

Finalmente, reiteró la invitación a «organizaciones independientes a verificar cada uno de estos pasos en total libertad y transparencia, enfatizando que «la violencia no es el camino para dirimir las controversias que surgen en una sociedad».