Psuv afina maquinaria para la Consulta Popular de la Juventud

El Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) avanza en la organización de la Consulta Popular Nacional de la Juventud prevista para febrero de 2027.



La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que se reunió con el equipo del Psuv Caracas para avanzar en los preparativos de esta fiesta popular. La jornada contó con la participación especial del profesor Edgardo Ramírez, quien orientó especialmente a los jóvenes acerca de la importancia de profundizar en el estudio de la ciencia y la tecnología.



Asimismo, precisó que tienen un cronograma de actividades culturales y recreativas para los jóvenes de la ciudad capital, iniciando con la gran marcha de los estudiantes, que se desarrollará el próximo sábado 21 de noviembre.

“Como organización política, seguimos abordando y acompañando a todas las comunidades y sumando propuestas y trabajo continuo al desarrollo regional y nacional”, puntualizó la alcaldesa Meléndez.



