Psuv convoca a marchar en apoyo a la presidenta Delcy Rodríguez

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, convocaron a través de sus redes sociales al pueblo caraqueño a marchar este miércoles en respaldo a la presidenta Delcy Rodríguez, cuya intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas está prevista para mañana.

«Todo el estado Miranda, Aragua y Caracas nos concentraremos frente a la sede de la Cantv (en Santa Rosa, Maripérez ) y vamos a marchar hasta la Asamblea Nacional. Todos y todas están invitados. Así que mañana es un día de apoyo a nuestra presidenta de delegación, Delcy Rodríguez, una mujer valiente. Por primera vez en la historia, una mujer al frente de la delegación le hablará al mundo desde la ONU», subrayó Meléndez.

Por su parte, Nahúm Fernández afirmó que la intervención de la mandataria será «como son las mujeres venezolanas: con firmeza y con dignidad. No arrodilladas ni arrastradas, sino con la moral en alto de la mujer venezolana que va a la 81.ª Asamblea de las Naciones Unidas con nuestro mensaje de amor y de diplomacia de paz».

Asimismo, explicaron que la marcha partirá desde la sede de la CANTV, en la avenida Libertador, y culminará en la Asamblea Nacional con el fin de entregar un documento de respaldo al mandato de Delcy Rodríguez.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado movilizaciones en todo el territorio nacional para apoyar la participación de Rodríguez, destacando que representará los intereses del pueblo venezolano ante el organismo internacional.

Se tiene previsto que la concentración en las inmediaciones de la CANTV comience a partir de las 10:00 a. m.