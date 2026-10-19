PSUV felicita al pueblo venezolano por su masiva participación en la consulta comunal

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, felicitó al pueblo venezolano por la masiva y ordenada participación registrada el pasado domingo 18 de octubre durante la segunda Consulta Popular Nacional y el Referendo Comunitario.

«La Consulta Popular fue un proceso extraordinario», sentenció, destacando que se demostró la organización popular. «Votaron una cantidad enorme de personas, superadas las expectativas de participación”, expresó.

Cabello destacó que este modelo de democracia participativa y protagónica se ha venido consolidando progresivamente en el país mediante la organización popular en las bases. Asimismo, subrayó la incorporación de sectores como los condominios en los aviones piloto y la activa participación de los jóvenes menores de 18 años como voceros de sus comunidades.

Cabello también alertó a la oposición a «no subestimar al pueblo, especialmente a los que están organizados. “Sigan subestimando a este pueblo, que les da sorpresas y les va a seguir dando sorpresas cada vez que le den oportunidad. Sigan subestimándolo, que les ha ido bien cada vez que nos subestiman”, expresó tras destacar los resultados del proceso, que se llevó sin contratiempos.

Por otra parte, destacó la participación de los jóvenes menores de 18 años durante la consulta. «Ellos están participando activamente en todo lo relacionado con su comunidad», expresó durante la acostumbrada rueda de prensa de la dirección nacional del PSUV.

Asimismo, destacó que los jóvenes ya son líderes y muchos de ellos quedaron como voceros en la renovación de los Consejos Comunales. «La juventud es una fuerza extraordinaria de movilización, pero también decisiva», dijo.

Cabello también agradeció al Consejo Nacional Electoral (CNE) la “extraordinaria” labor de la Segunda Consulta Popular del 2026.

“Al CNE, las gracias, porque siempre lo hace de manera extraordinaria, es el mismo CNE para todo, es el mismo CNE que se usa para todos los procesos, para procesos electorales de gobernadores, de alcaldes, presidenciales”.