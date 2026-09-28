PSUV exalta discurso de Delcy en la ONU y convoca marcha para conmemorar triunfo de Chávez en 2012

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció una gran movilización nacional para el próximo 7 de octubre con el propósito de conmemorar el triunfo electoral del comandante Hugo Chávez en los comicios presidenciales del año 2012. El anuncio fue realizado por el secretario general de la organización política, Diosdado Cabello Rondón, durante su acostumbrada rueda de prensa semanal con los medios de comunicación desde la capital venezolana.

La marcha recorrerá las principales calles del país para recordar el histórico cierre de campaña efectuado bajo la lluvia en Caracas, hito recordado por la militancia como una demostración de compromiso popular. El dirigente de la tolda roja enfatizó que las estructuras del partido se mantendrán activas en las calles para ratificar la defensa de la soberanía y la consolidación del proyecto político socialista en todo el territorio nacional.

Cabello también destacó la participación de la presidenta Delcy Rodríguez en la 81° Asamblea General de la ONU en Nueva York, EEUU. “Ese mismo día el chavismo salió a caminar, como solo el chavismo sabe hacerlo”, expresó.

Asimismo, la organización política detalló los preparativos logísticos para acompañar el desarrollo de la Consulta Popular Nacional pautada para el próximo 18 de octubre, jornada democrática en la cual la ciudadanía elegirá de forma directa sus proyectos comunitarios prioritarios. Cabello resaltó que este proceso consolida el protagonismo de las bases populares organizadas mediante los consejos comunales en cada región del país.

Despliegue organizativo y cifras de la consulta popular

Durante el balance ofrecido a la opinión pública, el secretario general de la tolda roja precisó que el proceso participativo cuenta con cifras récord de postulación ciudadana e iniciativa comunitaria en el ámbito nacional. «El partido va a ser desplegado; de acuerdo a la consulta que tenemos el 18 de octubre, más de 37 mil proyectos se presentaron. Me dice el ministro que van a participar 48 mil consejos comunales, es el récord de participación que va a haber para esta consulta», afirmó Cabello.

El dirigente bolivariano también destacó la renovación de vocerías en el poder popular, puntualizando la incorporación activa del sector juvenil en la gestión administrativa local. «Se han elegido más de 3.775, reelegidos en el Consejo Comunal en 47% es de más de 600 mil, que pertenece a jóvenes menores de 35 años, así que vamos a Comuna o nada con la juventud», aseveró.

En el ámbito internacional y de política exterior, la organización partidista reiteró la disposición del Estado venezolano de mantener nexos diplomáticos con cualquier nación del mundo bajo los principios irrestrictos del respeto mutuo. Cabello sostuvo que Venezuela mantiene su postura fundamentada en la diplomacia de paz, al tiempo que cuestionó la narrativa sobre supuestos bloqueos a portales informativos y los falsos testimonios sobre la migración impulsada por sectores de oposición.