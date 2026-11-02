Psuv ratifica compromiso con la consolidación del diálogo nacional

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ratificó este lunes el compromiso irrestricto de la organización con la consolidación del diálogo nacional y la edificación de acuerdos estratégicos fundamentados en el consenso y orientados a preservar la paz.

Diosdado Cabello enfatizó que los mecanismos de entendimiento entre la representación del Gobierno Bolivariano y los diferentes factores de las oposiciones avanzan de manera sostenida sobre la base de agendas previamente estructuradas.

Precisó que estos espacios de negociación responden a una dinámica soberana donde prevalece la búsqueda de soluciones acordadas en función del bienestar colectivo, descartando cualquier intento de perturbación o agenda paralela promovida por sectores que pretendan condicionar el desarrollo del país.

Al abordar la dinámica política interna, el secretario general del Psuv contrapuso la actuación responsable de algunos opositores que han permanecido en el territorio participando activamente en la vida democrática e institucional, frente a la conducta de aquellos actores que pretenden reincorporarse al debate público tras su permanencia en el exterior.

Al respecto, Cabello subrayó que la realidad política venezolana ha consolidado sus propias vías de entendimiento, por lo que instó a todas las partes a sumarse al marco de consensos que hoy tributan a la estabilidad del Estado.

Finalmente, Cabello reiteró que la agenda de trabajo del Psuv mantendrá su prioridad en respaldar las iniciativas que garanticen el equilibrio democrático, la defensa de los recursos del pueblo y la autodeterminación. En ese contexto, reafirmó la voluntad del partido de mantener los canales de comunicación permanentemente abiertos para consolidar la coexistencia pacífica y la prosperidad de toda la sociedad venezolana.