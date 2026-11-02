Psuv reafirma defensa inquebrantable de la Guayana Esequiba

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ratificó este lunes la postura histórica de la organización política en torno a la defensa irrestricta e inalienable del territorio de la Guayana Esequiba, ante las acciones y maniobras diplomáticas desplegadas por el gobierno de Guyana en el ámbito internacional.

Durante la rueda de prensa semanal de la directiva partidista, Cabello enfatizó que la posición venezolana sobre la intangibilidad de la patria no se modificará ante presiones externas ni ante cualquier veredicto pretendido desde la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, recordó el liderazgo y la labor técnica que ha encabezado la presidenta Delcy Rodríguez en la conducción de este expediente histórico en defensa de la soberanía nacional.

Diosdado Cabello aseveró que Venezuela sostiene como premisa fundamental el diálogo pacífico y el estricto cumplimiento del Acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial. No obstante, remarcó con firmeza que la República no cederá un solo milímetro en sus derechos consagrados ni permitirá la vulneración de sus límites geográficos históricos.

Asimismo, la dirigencia partidista contrapuso los esfuerzos de consolidación pacífica del país frente a las campañas promovidas desde la región sudamericana por el Ejecutivo guyanés. La vocería oficial concluyó asegurando que la nación se mantiene unida y alerta en resguardo de su integridad espacial, garantizando la estabilidad y el equilibrio geopolítico dentro del marco del derecho internacional.