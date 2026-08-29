Psuv respalda a la presidenta Delcy Rodríguez tras la firma de acuerdos con EEUU

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) emitió un comunicado este sábado en el cual manifiesta su apoyo irrestricto a la presidenta Delcy Rodríguez, y a las decisiones que ha tomado «ante el nuevo escenario de relacionamiento internacional para el desarrollo productivo del país».

En el documento, difundido por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, la organización política señala que, «fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, expresa su pleno respaldo a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, ante los acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos en materia energética».

Asimismo, el texto explica que respaldan «los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos».

Igualmente, la directiva del partido subrayó que la mandataria está asumiendo con firmeza y responsabilidad las riendas del actual proceso, «consciente de que el país requiere soluciones reales».

A continuación texto completo del comunicado:

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

Ante el nuevo escenario de relacionamiento internacional para el desarrollo productivo del país

El Partido Socialista Unido de Venezuela, fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, expresa su pleno respaldo a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, ante los acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos en materia energética.

Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos.

Respaldamos la conducción de la presidenta, quien asume con firmeza y responsabilidad las riendas de este proceso, consciente de que el país requiere de soluciones reales para la reactivación económica, la recuperación de los servicios públicos, la atención de los afectados por el doble terremoto, la generación de empleos, y la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional.

El PSUV continúa férreamente unido en torno a nuestro Alto Mando Político, para transitar esta nueva etapa con inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria. Solo con cohesión interna y vigilancia patriótica podremos garantizar que los beneficios de este proceso reviertan en el pueblo.

La patria se defiende y se reconstruye con el esfuerzo de todos.

¡Unidad, lucha, batalla y victoria!

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV

Caracas, 29 de agosto 2026