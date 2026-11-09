Psuv respalda proyecto de reforma de Ley contra el odio

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ratificó la postura de la organización política en respaldo al Proyecto de Reforma de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Durante la rueda de prensa del partido, Cabello aseveró que la normativa ha constituido una herramienta fundamental para frenar brotes de extremismo.

En sus declaraciones, Cabello enfatizó el carácter preventivo de la ley ante los discursos de intolerancia impulsados en diversos escenarios, incluidas las plataformas digitales.

«Ojalá no hubiese necesidad de una ley Contra el Odio. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyamos cualquier iniciativa en ese sentido. Nuestra posición es muy clara», señaló.

Asimismo, desestimó los señalamientos de sectores adversos sobre el uso punitivo del instrumento jurídico.

Al respecto, señaló que «hablan de que esta es una ley represiva los mismos que ocuparon la colocación de guayas» y promovieron la violencia de calle, señalando que la responsabilidad del Estado es defender la tranquilidad pública e impedir la impunidad.

La Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue dictada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

Critican el nombramiento de Oliver Blanco

Se refirió al hecho de que Oliver Blanco, esté recibiendo críticas por parte de la oposición.

«Critican el nombramiento de Oliver Blanco, no tienen más nada que hacer (…) Esta gente es medio rara, para criticar son enfermos (…) Si ahí estuviese nombrado alguien del chavismo, también estuvieran criticándolo», acotó.

Renovación de consejos comunales

Cabello también hizo especial énfasis en la renovación de más de 300 consejos comunales durante el fin de semana, por lo que destacó el despliegue el territorial del Psuv para acompañar los procesos políticos en favor de la paz y del bienestar del pueblo de Venezuela.

«Tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, consolidando la unión de las fuerzas revolucionarias, los consejos comunales, hablándole a nuestra gente. Eso es lo que no le cae ni coquito a la oposición. Esa es la tarea que hemos reiterado al partido: irnos donde no va nadie», enfatizó.

Marcha para el Día del Estudiante

También el secretario general del Psuv recordó que este 21 de noviembre es el Día del Estudiante y se llevará a cabo una marcha.

«Ese día habrá una extraordinaria marcha para celebrarlos, para celebrar a hombres y mujeres estudiantes», enfatizó.

Por otra parte, añadió que del 12 al 23 de noviembre, se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro en la Galería de Arte Nacional (GAN).