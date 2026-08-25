Psuv respeta decisión de la Asamblea Nacional con respecto a Ecarri

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que el partido es respetuoso de las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional respecto a las sanciones disciplinarias y la reestructuración de sus comisiones.

Su declaración se produjo tras ser consultado, durante la rueda de prensa de este lunes, sobre la destitución del diputado Antonio Ecarri como presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EEUU.

Cabello enfatizó: “Nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que toma la Asamblea Nacional; ellos toman decisiones constantemente, hay un Reglamento Interior y de Debates, un código de comportamiento”.

Asimismo, insistió en la importancia de no dar relevancia a sectores que buscan figurar en los medios a través de la polémica: “Hay gente muy pantallera en este mundo. Entonces evitamos estar dándole volumen a lo que no debe dársele volumen. La tarea de la Asamblea Nacional es tomar decisiones que, de hecho, entiendo que ya las está tomando”.

Respecto a la propuesta de dolarización impulsada por sectores opositores, sostuvo que existe una Constitución y que el Psuv actúa conforme a la lógica.

Cabe recordar que el pasado fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la destitución de Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EEUU. Por considerar que intentó “socavar de manera torpe y espuria las bases constitucionales y legales” de la nación, al tiempo que informó sobre el inicio de una investigación.

Al diputado opositor se le atribuye la presunta violación del artículo 318 de la Constitución —el cual establece al bolívar como la única unidad monetaria del Estado—, así como del marco normativo de la diplomacia interparlamentaria.