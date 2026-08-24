Psuv se desplegará en más de 5.000 estructuras comunales este fin de semana

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció durante la rueda de prensa de este lunes que el próximo fin de semana se desplegarán más de 5.000 encuentros de militantes y estructuras comunales en todo el país, como parte de la preparación territorial de la organización política de cara a los próximos procesos de consulta popular y movilización del movimiento comunal.

«Este fin de semana, sábado y domingo, vamos a hacer unos encuentros de militantes del partido en calles, en comunidades, pero sobre todo en las comunas. Vamos con más de 5.000 estructuras comunales con un gran sancocho militante», precisó.

Destacó que la meta de este despliegue es garantizar que el Poder Popular organice y formule sus proyectos con anticipación. «Ahí vamos a preparar dentro de esa territorialidad al partido para la consulta (…), para que ya comience la gente a moverse con el tema de los proyectos y, cuando se pida que se presenten los proyectos, ya estén listos y hagamos ese trabajo rapidito», afirmó.

Señaló que las jornadas se extenderán de forma progresiva hasta los próximos compromisos del calendario político del partido. «Ahí iniciaremos nosotros, pues, con el orgullo de ser militante de nuestro partido, con nuestro himno, con las banderas de nuestro partido, a darle fuerza al movimiento comunal en Venezuela», aseveró. Para ello, ratificó que en los próximos días se enviará la orden de operaciones y se asignarán los responsables correspondientes por cada estado.

Militancia de base

Durante su intervención, el dirigente enfatizó la consolidación organizativa del Psuv, destacando la articulación de sus diferentes instancias de dirección. «Antes era de Dirección Nacional; ahora es Dirección Nacional, es Juventud y es Consejo Político. Una reunión ampliada sin ningún tipo de invitación distinta que no sean estas estructuras que día a día están en la calle», sostuvo.

Hizo un reconocimiento al trabajo de la militancia de base y envió un mensaje categórico respecto al compromiso y la disciplina dentro de las filas del partido:

«Aquellos que andan desesperaditos porque les respondan, aquí nadie les responde; no perdamos tiempo en eso. No perdamos energía; nuestra energía tiene que estar concentrada en darle cada día mejor respuesta a nuestro pueblo. Esa es la tarea fundamental nuestra. Los que quieren protagonismo, que vayan para la calle a trabajar (…), atendiendo a la gente de verdad y no hablando gamelote», enfatizó Cabello.

Reiteró la posición del partido de mantenerse desplegado de manera constante en las comunidades. «El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido totalmente distinto a los partidos tradicionales (…) El partido se ha mantenido sólido, firme, unido, y se va a seguir manteniendo. Todos los días dándole la cara a quien corresponde darle la cara: a nuestro pueblo», concluyó.

Agregó que en la consulta popular en esta oportunidad participarán los condominios.

«Nosotros siempre hemos apostado por la participación mayoritaria, por eso esta Consulta va a estar ampliada a los condominios; eso le da una connotación distinta, pero también es para que se sumen sectores que de alguna manera antes no estaban participando», destacó.