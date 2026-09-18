Fachada del Tribunal Supremo de Justicia/Foto archivo
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Publicada en Gaceta Oficial reforma de la Ley Orgánica del TSJ

Entre las modificaciones incorporadas figura la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Ariadna Eljuri
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Este viernes fue publicada la Gaceta Oficial número 7.074, de fecha 15 de septiembre, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de ser aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, entre las modificaciones incorporadas figura la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, que estará conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano rector del Poder Judicial en el país.

Durante una sesión extraordinaria, los diputados aprobaron el funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual ejercerá por un periodo de dos años y estará integrado por diferentes sectores de la sociedad, asegurando paridad de género.

Cabe recordar que, la reforma establece además que, tras su publicación, la Asamblea Nacional debe proceder de manera inmediata a la designación del nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, conforme a las disposiciones previstas en el reformado artículo 65.

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