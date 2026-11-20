El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) presentó este viernes la lista de ciudadanos que formalizaron su postulación para ocupar altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como magistrados, inspector o inspectora general de tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura.

A través de sus redes sociales, la AN detalló que el inicio del período de impugnaciones se llevará a cabo entre el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre de este año, ambas fechas inclusive.

La convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

#Hilo 🧵 || El Comité de Postulaciones Judiciales, de conformidad con lo consagrado en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo, 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.



1/3 — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) November 20, 2026

De acuerdo con la información difundida por el Comité, durante el período establecido los ciudadanos podrán presentar impugnaciones contra las postulaciones recibidas.

Este procedimiento deberá realizarse por escrito y de manera personal, acompañado de pruebas fehacientes que sustenten los señalamientos.

El Comité de Postulaciones Judiciales será el encargado de pronunciarse sobre la admisión de las impugnaciones que sean recibidas dentro del lapso establecido.