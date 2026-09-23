Pueblo marcha en apoyo a la presidente Delcy Rodríguez en la ONU

Movimientos sociales, trabajadores, jóvenes, mujeres y organizaciones comunitarias fueron convocados este martes a una movilización en Caracas para expresar su respaldo a la participación de la Presidenta Delcy Rodríguez, en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La concentración está prevista a partir de las 10:00 de la mañana en las inmediaciones de la sede de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), ubicada en Santa Rosa, Maripérez, desde donde los participantes marcharán hasta la sede de la Asamblea Nacional.

Este martes, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, difundieron la convocatoria a través de sus redes sociales.

Meléndez informó que también se prevé la participación de ciudadanos provenientes de los estados Miranda y Aragua. La alcaldesa destacó además la presencia de Rodríguez al frente de la delegación venezolana que participa en la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, Nahúm Fernández señaló que la intervención de Rodríguez ante el organismo internacional llevará, según sus declaraciones, un mensaje de diplomacia de paz y defensa de los intereses de Venezuela.

La presidenta Delcy Rodríguez se encuentra desde el pasado lunes en Nueva York para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York.

La presentación de la presidenta Delcy Rodríguez ante la plenaria internacional está pautada para el 24 de septiembre, espacio en el que expondrá las prioridades del país en materia de multilateralismo, desarrollo sostenible y cooperación técnica.

La agenda de trabajo técnica fortalece el compromiso del Gobierno nacional con el principio de soberanía y la paz global.