Pueblo venezolano se moviliza este 7 de octubre a 14 años de la victoria del Comandante Chávez

El miércoles 7 de octubre, el pueblo venezolano tomará las calles de Caracas para conmemorar los 14 años de la victoria electoral del comandante Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales del 2012. La convocatoria fue realizada por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

La concentración iniciará a las 10:00 a.m. en la sede de Cantv en la avenida Libertador de Caracas, en donde los revolucionarios se reunirán con consignas para recordar lo que muchos han definido como «la victoria perfecta» de Hugo Chávez, quien siempre estuvo invicto en las contiendas electorales.

Otro de los puntos de encuentro son las avenidas Fuerzas Armadas, Urdaneta, Baralt, Lecuna y Bolívar, y llegarán hasta la esquina Corazón de Jesús. Así lo informó Nahum Fernández, vicepresidente de Movilización del Psuv, en su cuenta de Instagram.

«Vamos a recorrer el circuito de las 7 avenidas para demostrar la organización de nuestro pueblo, el compromiso indestructible con el Proyecto Bolivariano y que ¡el chavismo está más vivo que nunca!», escribió Fernández en su red social, haciendo alusión al cierre de campaña del 2012, cuando el Comandante Chávez logró llenar siete avenidas principales de Caracas.

Historia de victoria

En ese sentido, el pasado lunes Cabello recordó cuando se realizó el cierre de campaña en el 2012 y, bajo una fuerte lluvia, el pueblo revolucionario le dio el respaldo al Comandante Chávez, lo que definió como «uno de los actos políticos más extraordinarios de este país».