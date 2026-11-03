Reapertura de la oficina comercial lusitana en Caracas inicia fase de inversión

El ministro de Economía y Cohesión Territorial lusitano, Manuel Castro Almeida, aseveró que la reapertura de la delegación de la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal (Aicep) en Caracas marca un nuevo ciclo de desarrollo económico e inversión estratégica entre ambas naciones.

Durante la instalación del primer Foro Económico Portugal-Venezuela, el alto funcionario precisó que la reactivación de esta oficina técnica, ubicada en la Embajada portuguesa en la ciudad capital, constituye la garantía de un acompañamiento permanente para facilitar contactos, identificar áreas de oportunidad y consolidar alianzas duraderas con la masa empresarial luso-venezolana y el sector productivo local.

«Queremos asegurar una presencia permanente capaz de a las empresas portuguesas, identificar oportunidades de inversión, facilitar contactos y promover alianzas con el sector empresarial venezolano, incluyendo los empresarios luso venezolanos»- puntualizó el ministro de Portugal.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de una delegación integrada por 30 empresas del país europeo, Castro Almeida subrayó la disposición de aportar capacidades consolidadas en áreas clave como construcción, ingeniería, energía, metalmecánica, industria alimentaria, turismo y soluciones tecnológicas para impulsar la modernización productiva.

El representante gubernamental rindió además un sincero homenaje a la comunidad de portugueses y lusodescendientes, valorando su histórico esfuerzo, arraigo e iniciativa como un patrimonio fundamental de articulación socioeconómica entre ambos pueblos.

Asimismo, reiteró la solidaridad institucional con el pueblo venezolano ante los efectos de los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, resaltando el envío de 23 toneladas de asistencia humanitaria y unidades de rescate por parte de su Gobierno. «Desde el primer momento, el gobierno portugués hizo disponible ayuda humanitaria y movilizó una un grupo de emergencia de 64 operaciones transportadas en dos aviones de la Fuerza Aérea Portuguesa junto con 23 toneladas de ayuda humanitaria. Esta respuesta tradujo el compromiso de solidaridad de Portugal»- aseguró.

El titular de la cartera económica lusitana afirmó que este acercamiento se sustenta sobre pilares de confianza, seguridad jurídica y pleno respeto a la soberanía, reafirmando la voluntad de afianzar la cooperación bilateral en favor de la estabilidad y la prosperidad compartida. «Portugal seguirá estando al lado de Venezuela, de la comunidad portuguesa y de todos aquellos que buscan construir un futuro de mayor estabilidad, libertad y prosperidad. Y es con este espíritu de amistad, confianza y ambición que Portugal está aquí»- concluyó.