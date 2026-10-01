Reabren Consulado General de República Dominicana en Caracas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó que desde este jueves 1 de octubre el Consulado General de la República Dominicana en Caracas reabrió sus puertas e inició la prestación de los servicios consulares dirigidos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

La institución detalló que el Consulado está ofreciendo la totalidad de los servicios correspondientes a sus funciones, incluyendo asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitudes de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje, registro de dominicanos y trámites relacionados con matrimonios, además de aquellos dirigidos a ciudadanos extranjeros y otros procedimientos consulares. Asimismo, precisó que las tarifas correspondientes a estos servicios se mantienen sin variación.

Precisó que, con la entrada en funcionamiento de la sede, los usuarios pueden iniciar nuevos trámites directamente en Caracas. En tanto, las solicitudes y procesos iniciados previamente ante la representación consular dominicana en Bogotá, Colombia, permanecerán bajo su gestión hasta su conclusión. En consecuencia, los documentos depositados o procesados en Colombia no serán trasladados a Venezuela para su retiro, y las citas ya programadas en ese país deberán mantenerse en esa sede.

La fuente detalló que, el Consulado General, encabezado por el cónsul general Héctor Pastor Vásquez, retomó sus operaciones en su sede habitual, ubicada en el Multicentro Empresarial del Este, Torre Libertador, Núcleo A, piso 17, oficina núm. 174, avenida Libertador, municipio Chacao, en horario de atención al público de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.