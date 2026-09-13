Realizan inspección técnica al Guri para blindar el Sistema Eléctrico Nacional

El Estado Mayor Eléctrico encabezó una exhaustiva inspección en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como El Guri, ubicada en el estado Bolívar, con el propósito de supervisar la operatividad del complejo que aporta más del 70 por ciento de la electricidad del país.

Las autoridades verificaron los procesos técnicos de esta infraestructura vital dentro de un despliegue nacional enfocado en la protección de los servicios públicos esenciales.

Durante la jornada de trabajo, el equipo multidisciplinario evaluó los avances operativos y fijó estrategias para optimizar la prestación de los servicios fundamentales, garantizando la estabilidad del sistema eléctrico y la soberanía de la nación.

Despliegue de alto nivel en la infraestructura hidroeléctrica

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, condujo la visita de supervisión por instrucciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

El recorrido contó con la participación de los ministros Rolando Alcalá, titular de Energía Eléctrica, y Paola Posani, de Hábitat y Vivienda, acompañados por representantes de los despachos de Agua, Cantv, PDVSA Gas, la Guardia del Pueblo y la Fuerza de Choque.

El ministro Rolando Alcalá ratificó mediante sus redes sociales el compromiso asumido desde el complejo generador en el estado Bolívar. El Gobierno nacional consolida así una labor permanente orientada a blindar el Servicio Eléctrico Nacional y asegurar el bienestar de toda la ciudadanía.